Власти России вводят уголовное наказание за нарушение карантина

Принятые во вторник, 31 марта, изменения в российское законодательство предусматривают штрафы в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, дисквалификацию или лишение свободы от 3 до 7 лет, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Самое строгое наказание распространяется на случаи, когда нарушение повлекло за собой смерть двух или более лиц, менее строгие – если оно привело к смерти по неосторожности одного человека или создало угрозу массового заболевания людей.

Кроме того, за публичное распространение ложной информации о коронавирусе водятся штрафы от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, если недостоверные сведения создали помехи для объектов жизнеобеспечения, транспорта, банков, а также объектов энергетики, промышленности и связи.

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Уголовная ответственность за распространение фейков о коронавирусе, в зависимости от тяжести последствий, предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет и штрафы от 300 000 до 2 миллионов рублей.

Напомним, в Украине за нарушение правил карантина предусмотрены штрафы в размере до 170 тыс. грн. Наказание за правонарушение, которые повлекло гибель людей или другие тяжелые последствия, предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.