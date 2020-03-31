SkyUp перевезла спецрейсами 20 тысяч пассажиров из 30 стран

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp Airlines, передает БизнесЦензор.

Согласно приведенным данным, с 19 по 27 марта авиакомпания выполнила более 100 специальных рейсов в 30 стран мира, чтобы дать возможность украинским и иностранным гражданам с видом на жительство в Украине вернуться домой.

Отмечается, что рейсами, которые отправлялись из Украины, могли также воспользоваться иностранные граждане и украинцы с видом на жительство в других странах.

"Всего за это время мы перевезли около 20,8 тыс. пассажиров, среди них более 18,7 тыс. – это те, кто вернулся в Украину", – сказано в сообщении авиакомпании.

В SkyUp сообщили, что география полетов была значительно шире, чем карта регулярных рейсов авиакомпании.

"Преимущественно это были полеты в страны Европы: Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Испанию, Францию, Великобританию, Литву, Германию, Швейцарию, Хорватию, Эстонию и другие. Мы также выполнили специальные рейсы в страны Ближнего Востока и Кавказа, а еще - несколько дальнемагистральных рейсов в Казахстан, Индию, Шри-Ланку и Мальдивы", – сообщили в авиакомпании.