Для жителей Ривненщины запустили упрощенный доступ к онлайн-сервисам для расчетов за газ

В частности, компания экстренно разработала экспресс-регистрацию в личном кабинете на сайте 104ua, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу газопоставляющего предприятия.

В сообщении отмечается, что с началом карантина, введенного правительством, ООО "Ривнегаз Сбыт" полностью перешло на дистанционное обслуживание клиентов.

"Специалисты контакт-центра "Ривнегаз Сбыта" проводят регистрацию в "Личном кабинете" по телефону. Таким образом, для 265 тыс. семей Ривненщины, пользующихся газом, есть возможность безопасно контролировать состояние лицевого счета, своевременно осуществлять платежи за газ, загружать счета и получать ответы на вопросы", – сказано в сообщении.

Для использования всех возможностей дистанционной связи с газовой компанией, потребителю нужно позвонить в контакт-центр ООО "Ривнегаз Сбыт" по тел. (0362) 48- 90-04. Идентификация клиента теперь происходит по номеру мобильного телефона, что значительно упростило процесс регистрации на сайте 104ua.

После звонка и уточнения лицевого счета, "Личный кабинет" будет создан автоматически. А на телефон клиента поступит сообщение с паролем для входа в кабинет. Логин для входа это номер телефона, на который получено СМС.

В целом сейчас онлайн-сервисами уже пользуется более 68 тыс. потребителей газа в Ривненской области.

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"Современные онлайн-сервисы помогают решать множество вопросов дистанционно. Заботясь о своих работниках и клиентах, чтобы минимизировать риск распространения вирусных инфекций, ООО "Ривнегаз Сбыт" перешло на дистанционное обслуживание. В нынешних условиях это удобно и безопасно. Поэтому наше общество рекомендует максимально пользоваться онлайн услугами и сервисами", – отметила начальник отдела расчетов "Ривнегаз Сбыта" Татьяна Парфенюк.

В компании напомнили, что заходить в "Личный кабинет" на сайте 104ua можно по телефону или с персонального компьютера. Далее необходимо ввести логин и пароль, указанные в СМС.

Воспользовавшись онлайн-сервисами ООО "Ривнегаз Сбыт" клиенты могут: