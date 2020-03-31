Совет Нацбанка утвердил перечисление в госбюджет 42,7 миллиарда прибыли

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, Совет утвердил решение правления НБУ №194-рш от 19 марта о распределении прибыли в общей сумме 43,3 млрд грн. Из них 42,72 млрд грн НБУ перечислит в государственный бюджет, на формирование общих резервов собственного капитала Национального банка будет направлено 580,77 млн грн.

Решение Совета НБУ вступает в силу со дня его принятия.

Читайте также: Рада вернется к рассмотрению изменений в госбюджет на следующей неделе, – Шмыгаль

Как сообщалось, ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова отмечала, что Национальный банк перечислит в государственный бюджет на 2020 год 42,7 млрд грн прибыли за 2019 год, что на 2 млрд грн больше ожидаемых показателей. График перечисления этих средств будет согласован с Минфином.

Напомним, законом о государственном бюджете на 2020 год предусмотрены поступления от НБУ на уровне 40,7 млрд грн.

В 2019 году Нацбанк перечислил в госбюджет часть прибыли в сумме 64,88 млрд грн при запланированных в законе "О государственном бюджете Украины на 2019 год" 47,6 млрд грн.

В 2017 году НБУ перечислил в госбюджет 44,4 млрд грн прибыли, в 2016 году – 38,16 млрд грн. В то же время закон "О госбюджете Украины на 2018 год" предполагал перечисление в казну части прибыли НБУ за 2017 год в размере 50,5 млрд грн.