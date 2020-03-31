Кабмин спрогнозировал падение ВПП в 2020 году на 4,8%, – премьер

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это сбалансированный макроэкономический прогноз... Конечно, при том прогнозе оптимистическом, который был составлен на начало года, когда мы не предвидели эпидемии коронавруса, прогноз был +3,7%, сейчас -4,8% ВВП", – сказал Шмыгаль .

По словам премьера, эти расчеты согласованы с международными партнерами.

"Я не могу назвать его ни оптимистическим, ни пессимистическим – это расчет", – добавил глава правительства.

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Как сообщалось, накануне Верховная Рада не приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" – "за" принятие документа в первом чтении проголосовали 223 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах и решили вернуть его на доработку.

Кабинет министров надеется на принятие парламентом законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2020 год на следующей неделе.

При подготовку изменений правительство ухудшило макропрогноз из-за эпидемии коронавируса, в частности, инфляции – с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривни – с 27 грн/$ до 29,5 грн/$.

В обновленном проекте изменений в госбюджет на 2020 год Кабмин предложил Верховной Раде увеличить дефицит с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, уменьшить план доходов с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн, увеличить план расходов с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн.

Покрывать увеличен дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.

Законопроект предусматривает создание в составе госбюджета Стабилизационного фонда для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19.