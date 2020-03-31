Кличко оценил потери местных бюджетов из-за новых льгот для бизнеса в 12 миллиардов

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, который также возглавляет Ассоциацию городов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По сути – это грабеж местных бюджетов. Несмотря на позицию президента и премьера, которою они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты не прислушались к местным громадам и приняли законопроект, в котором предусмотрели несправедливые условия для бизнеса и обеспечили большому бизнесу сверхприбыли", – сказал Кличко.

Мэр отметил, что в связи с введенными изменениями в налоговое законодательство местные бюджеты потеряют как минимум 12,4 млрд грн.

"Только потери бюджета столицы в условиях борьбы с коронавирусом составят около 1,6 млрд грн", – добавил Кличко.

По словам городского головы, такая ситуация приведет к тому, что у громад не будет средств для зарплат медикам, учителям, соцработникам и работникам транспорта.

Читайте также: Парламент Польши принял антикризисную программу на 45 миллиардов евро

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Принятый закон (законопроект №3275) вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.

Среди прочего, законом также повышен объем дохода предпринимателей для первой группы "упрощенки" с 300 тысяч до 1 миллиона гривен в год, для второй группы – с 1,5 млн грн до 5 млн грн, для третьей – с 5 млн грн до 7 млн грн.