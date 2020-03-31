Парламент Польши принял антикризисную программу на 45 миллиардов евро

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

Сенат Польши внес 104 поправки к закону, отменяя, в частности, изменения, которые предлагались Сеймом в избирательном кодексе, но оставляя положения, которыми на время эпидемии и 30 дней после неё продолжаются разрешительные документы на пребывание и работу иностранцев, в том числе и украинцев.

"Учитывая ожидания поляков, сенаторы сделали определенный выбор и в ходе этого заседания внесли только те поправки, которые считали ключевыми ... Сенаторы устранили из закона положения, которые не касаются борьбы с коронавирусом", - заявил после голосования маршалок Сената Томаш Гродзький.

Он добавил, что верхняя палата планировала внести 2 тыс. поправок к данному закону, но поскольку антикризисную программу необходимо принять как можно скорее, то они остановились только на свыше 100 из них.

В частности, Сенат отменил в законе поправку к избирательному кодексу страны, которая вводила корреспонденционное голосование лицами, находящимися на карантине или которым свыше 60 лет.

В общей сложности, антикризисный пакет в Польше будет состоять из пяти основных блоков: защиты рабочих мест, поддержки системы здравоохранения, безопасности финансовой системы, поддержки предпринимательства, а также развития инвестиций в публичном секторе.

В свете внесения изменений в Антикризисную программу в Сенате, закон снова вернётся на рассмотрение в нижнюю палату парламента РП. Внеочередное заседание Сейма по этому делу состоится во вторник. Ожидается, что после его принятия "Антикризисный щит" сразу подпишет президент Польши.

Ранее польская оппозиция, которая имеет большинство в Сенате Польши, упрекала правящее большинство в Сейме страны в том, что внесение изменений в избирательный кодекс за 40 дней до президентских выборов является нелегитимным шагом. В Польше продолжается дискуссия о необходимости перенесения президентских выборов с мая на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса.