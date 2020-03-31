БизнесЦензор

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31.03.20 13:05

Гривня резко укрепилась на межбанке

В ходе торгов на межбанковском валютном рынке во вторник, 31 марта, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,6286 грн/$, тогда как к полудню понедельника это значение составляло 28,06 грн/$.

гривня

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

Национальный банк установил на вторник, 31 марта, курс гривни на уровне 28,0615 грн/$, укрепив его на 12 копеек после снижения по итогам предыдущего торгового дня. 

При этом Нацбанк в понедельник, 30 марта, не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

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Как сообщалось, на минувшей неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на предыдущей неделе продажа валюты превышала $1 миллиард. В итоге курс гривни стабилизировался на уровне около 28 грн/$.

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