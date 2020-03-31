Рада вернется к рассмотрению изменений в госбюджет на следующей неделе, – Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По мнению премьера, проект изменений в госбюджет не был поддержан Верховной Радой накануне из-за того, что не все депутаты присутствовали на заседании фракций и не смогли ознакомиться с предложенными изменениями.

"Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, он будет проголосован через 7-8 дней", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства заверил, что его правительство сделает все возможное, чтобы страна оставалась финансово стабильной.

"Мы работали над бюджетом совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме. Это бюджет чрезвычайной ситуации. В нем создан Фонд для борьбы с COVID-19. Мы сохранили практически все основные расходы, одновременно предложив наполнить Фонд на 97,1 млрд грн", – сказал премьер.

По словам главы правительства, средства из этого фонда планируется направить на поддержку людей, медиков, закупку лекарств и мероприятия, непосредственно связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиям.

"Как только эта борьба будет завершена, все расходы будут возвращены и мы продолжим финансировать развитие экономики", – заявил Шмыгаль.

Премьер-министр заверил, что Украине нужна помощь всех международных финансовых учреждений для борьбы с коронавирусом и преодоления экономических последствий, которые повлечет пандемия.

"Сегодня особенно важно работать со всеми международными донорами. Не только с МВФ. Мы также работаем со Всемирным банком, ЕС, ЕБРР и другими международными финансовыми учреждениями, которые могут поддержать Украину финансово. Сегодня, например, ЕС выделил 80 млн евро на поддержку Украины в борьбе с коронавирусом", – заявил премьер.

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Как сообщалось, накануне Верховная Рада не приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" – "за" принятие документа в первом чтении проголосовали 223 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Предложение вернуть законопроект в профильный парламентский комитет для подготовки к повторному первому чтению поддержали 273 депутатов, за сокращение срока подготовки документа к повторному первому чтению проголосовали 240 нардепов.

В обновленном проекте изменений в госбюджет на 2020 год Кабмин предложил Верховной Раде увеличить дефицит с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, уменьшить план доходов с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн, увеличить план расходов с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн.

Покрывать увеличен дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.

Законопроект предусматривает создание в составе госбюджета Стабилизационного фонда для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19.