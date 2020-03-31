БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
31.03.20 12:35

США выделили медицинскую и гуманитарную помощь Украине на $1,2 миллиона

Правительство США выделило $ медицинскую и гуманитарную помощь стоимость $1,2 млн для преодоления коронавируса в Украине, сообщает Агентство США по международному развитию (USAID).

сша

Об этом USAID сообщает в Twitter, передает БизнесЦензор.

USAID сообщает, что благодаря объявленному финансированию помогут Украине укрепить механизмы лечения, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса COVID-19 и подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.

В USAID добавили, что на выделенные правительством средства также обеспечат проведение медиа-кампаний, чтобы информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса COVID-19.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100