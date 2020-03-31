Курс гривни на открытии межбанка немного укрепился

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По их данным, котировки гривни на старте торгов составили 27,86-27,93 грн/$1.

Вместе с тем центробанк укрепил официальный курс нацвалюты на 31 марта до 28,0615 грн/$1 с 28,1830 грн/$1 накануне.

Как передает корреспондент агентства, на наличном рынке во вторник курс гривни укрепился до 27,74-28,37 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,99-28,57 грн/$1 в понедельник вечером.

На "сером" рынке 31 марта курс гривни также вырос – до 28,06-28,27 грн/$1 с 28,25-28,37 грн/$1 в конце рабочего дня 30 марта.

Банки укрепили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют большие спрэды по сравнению с докризисным периодом. Например, monobank – до 27,60-28,23 грн/$1 (с 27,95-28,49 грн/$1 накануне), ПриватБанк – до 27,45-28,25 грн/$1 (с 27,8-28,5 грн/$1), Ощадбанк – до 27,6-28,6 грн/$1 (с 27,65-28,65 грн/$1), Райффайзен банк Аваль – до 27,5-28,2 грн/$1 (с 27,7-28,45 грн/$1).