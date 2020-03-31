Украинский авторынок за вторую неделю карантина сократился на 48%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Вторая неделя карантина на авторынке ожидаемо принесла крутое пике", - констатируют эксперты со ссылкой на сервис "Оперативный авторынок", который реализует AUTO-Consulting с крупнейшими автоимпортерами.

По их оценке, куда более важным показателем стало сравнение с докарантинной неделей (9-15 марта) – спад составил 6%.

"Если сравнивать март с февралем, то пока рынок новых автомобилей идет с плюсом (+5%) за счет скачка продаж в первую неделю карантина (+74%). А вот четвертая неделя марта по сравнению с четвертой неделей февраля показывает падение на 45%", - отмечается в сообщении.

При этом падение фиксировали почти все операторы авторынка, отличие было лишь в цифрах снижения.

"Тем не менее, март 2020 года может закончиться на уровне прошлого года, учитывая довольно активное начало месяца", - предполагают эксперты.

Как сообщалось со ссылкой на данные AUTO-Consulting, в январе-феврале текущего года украинский авторынок демонстрировал рост продаж на 26% - до 13,94 тыс. ед. Эксперты в начале года предполагали рост авторынка, минимум, до 100 тыс. авто. В 2019 году этот рынок вырос почти на 14% к 2018 году, составив около 90 тыс. ед.

Автосалоны в связи с карантином перешли в режим работы "онлайн" с адресной доставкой авто, СТО продолжают работу с соблюдением санитарных норм.