Прибыль банковской системы Украины за 2 месяца увеличилась в 1,8 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно им, доходы банков за первые два месяца текущего года возросли на 17,7% против показателя за аналогичный период прошлого года – до 46,2 млрд грн. В частности, комиссионный доход увеличился на 16,5% – до 10,7 млрд грн, результат от переоценки и от операций купли-продажи - в 3,6 раза, до 7,9 млрд грн.

Вместе с тем расходы банковской системы за январь-февраль 2020 года снизились на 1% по сравнению с этим показателем прошлого года - до 30,3 млрд грн, в том числе отчисления в резервы сократились в 2,3 раза – до 1,3 млрд грн, тогда как комиссионные расходы увеличились на 36% – до 3,7 млрд грн.