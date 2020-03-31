БизнесЦензор

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31.03.20 10:38

Замминистра здравоохранения Ляшко задекларировал 1,1 миллиона доходов

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко указал 1 млн 123 тыс. 989 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В частности, его заработная плата составила 53 172 грн, гонорары – 640 118 грн, компенсация за сдачу крови - 73 грн, доход от предпринимательской деятельности - 430 626 грн.

Супруга Ляшко за прошлый год задекларировала 80 415 грн доходов.

Он также указал в декларации 61 тыс. грн и 31 419 долларов на банковских счетах.

Ляшко владеет земельным участком (1,2 тыс. кв. м) в Киевской области, а жена – квартирой (110,9 кв. м) в Броварах Киевской области и земучастком (1,2 тыс. кв. м) в Киевской области.

Кроме того, у главного санврача есть автомобиль Skoda Octavia A7 2018 года выпуска.

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