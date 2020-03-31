Чистая прибыль агрохолдинга Косюка превысила 5 миллиардов

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о годовом собрании акционеров 30 апреля, ее непокрытый убыток сократился на 25,6% – до 14,74 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Суммарная дебиторская задолженность "Мироновского хлебопродукта" в 2019 году возросла на 32,4% – 14,68 млрд грн. Долгосрочные обязательства и обеспечения сократились в 1,9 раза – до 10,9 млрд грн, текущие – возросли на 29%, до 29,92 млрд грн.

Активы ЧАО за год увеличились на 5,2% – до 32,14 млрд грн.

Акционеры компании на собрании намерены рассмотреть вопрос изменения названия с ЧАО "Мироновский хлебопродукт" на ЧАО "МХП".

Кроме того, акционеры планируют распределение прибыли, полученной обществом в 2019 году, перенести на следующий отчетный период.

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Как сообщалось, чистая прибыль агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка в 2018 году сократилась на 44,3% по сравнению с 2017 годом – до $128 млн. При этом компания направила на выплату годовых дивидендов около $80 млн.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.