Суд во Львовской области впервые наложил штраф за нарушение карантина

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции во Львовской области сообщает БизнесЦензор.

"Судья Николаевского районного суда вынес первое во Львовской области постановление о наложении административного взыскания в размере 17 тыс. грн на гражданина, нарушившего правила торговли во время карантина", - говорится в сообщении.

20 марта сотрудники МВД составили админпротокол на 37-летнего жителя райцентра Николаев, который в одном из населенных пунктов одноименного района торговал продуктами питания и бытовой химией из собственного автомобиля.

Материалы передали в суд, который признал нарушителя виновным и оштрафовал его на тысячу необлагаемых налогом минимальных доходов граждан.

С начала действия карантина полицейские Львовской области составили 102 админпротокола о нарушениях карантина и открыли одно уголовное производство.