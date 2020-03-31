БизнесЦензор

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31.03.20 09:18

Суд во Львовской области впервые наложил штраф за нарушение карантина

Суд во Львовской области впервые оштрафовал местного жителя за нарушение правил карантина, сообщает управление Национальной полиции во Львовской области.

карантин

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции во Львовской области сообщает БизнесЦензор.

"Судья Николаевского районного суда вынес первое во Львовской области постановление о наложении административного взыскания в размере 17 тыс. грн на гражданина, нарушившего правила торговли во время карантина", - говорится в сообщении.

20 марта сотрудники МВД составили админпротокол на 37-летнего жителя райцентра Николаев, который в одном из населенных пунктов одноименного района торговал продуктами питания и бытовой химией из собственного автомобиля.

Материалы передали в суд, который признал нарушителя виновным и оштрафовал его на тысячу необлагаемых налогом минимальных доходов граждан.

С начала действия карантина полицейские Львовской области составили 102 админпротокола о нарушениях карантина и открыли одно уголовное производство.

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