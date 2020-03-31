Российская "Транснефть" урегулировала с французской Total последствия ситуации с грязной нефтью

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Подписанные документы касаются поставок нефти ПАО "Сургутнефтегаз" танкерными партиями из порта Усть-Луга и объемов, направленных в адрес немецкого нефтеперерабатывающего завода Лейне, принадлежащего группе Total", - говорится в пресс-релизе.

В "Транснефти" добавили, что сумма выплат покрывает претензии "Сургутнефтегаза", Total и связанных с ними компаний, в том числе германского НПЗ Лейне, при этом она не превышает предельного уровня в $15 за баррель.

Компания также сообщила, что завершает аналогичные переговоры с "Газпром нефтью" в отношении поставок на германский завод концерна Total.

Ранее "Транснефти" удалось договориться о компенсациях с "ЛУКОЙЛом", венгерской MOL и грузоотправителями из Казахстана.

Белорусский оператор "Транснефти" в апреле 2019 года обнаружил в нефтепроводе "Дружба" некондиционную нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений. В "Транснефти" выяснили, что она попала в трубу в пункте приема нефти в Самарской области. Для очистки системы транзит нефти в Европу по трубопроводу был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и в страны Балтии. По всем направлениям транзит восстановили с 9 июня.

В июле 2019 года совет директоров "Транснефти" решил, что компания возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят, что понесли потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на 1 баррель некондиционной нефти. Для выплат компенсаций компания создала резерв сначала в 23 млрд рублей, затем увеличила его до 26,066 млрд рублей.