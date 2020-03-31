В лесах Киева начинается "сезон тишины", – КГГА

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации сообщает БизнесЦензор.

"Сезон тишины" - это природоохранное мероприятие, внедренное к исполнению в Украине на законодательном уровне (статья 39 Закона Украины "О животном мире"). Целью данного мероприятия является охрана ареала обитания, путей миграции диких животных на время их размножения. Такой проект способствует воспроизводству популяции лесных зверей и птиц, обеспечивая рост и разнообразие, спокойное развитие фауны в наших лесах", - сообщает КГГА.

В период действия "сезона тишины" запрещены санитарные рубки леса, стрельба, взрывные работы, фейерверки, проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах, использование моторных маломерных судов.

"Лица, нарушившие требования в данный период, будут привлечены к ответственности согласно статье 87 КУоАП и наложено административное взыскание в виде штрафа от тридцати до пятидесяти, а на должностных лиц - от пятидесяти до семидесяти, не облагаемых минимумов доходов граждан", - заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.

Также КГГА призывает киевлян не отдыхать в городских лесах в условиях карантина.

"За нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КУоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщает КГГА.