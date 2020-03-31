Рада приняла закон о рынке земли

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2178-10 во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проголосовали 259 народных депутатов.

Согласно одобренным перед голосованием поправкам, закон вступит в силу с 1 июля 2021 года, а не с 1 октября 2020 года, как планировалось ранее.

При этом до 1 января 2024 года приобретать земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут только граждане Украины общей площадью до 100 га. После этого максимальный лимит на покупку земли увеличивается до 10 тысяч га.

Юрлица до 2024 года покупать землю сельхозназначения не смогут. Исключение сделано для банков, которые могут приобретать права собственности на заложенные по кредитам земельные участки, но будут обязаны их продать на протяжении двух лет.

Нарушение установленных ограничений станет основанием для признания сделки по продаже земли недействительной, а также для конфискации земельного участка.

Кроме того, законом установлено, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения владельцами земельных долей (паев), не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

При этом продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

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Также установлен запрет на прямое или опосредованное приобретение земли иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами. Законом предусмотрено, что иностранцы смогут становиться собственниками земли через зарегистрированные в Украине компании только при условии одобрения этого на референдуме.

При любых условиях запрещается приобретение юрлицами с иностранными владельцами прав собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, которые расположены ближе 50 километров от государственной границы (кроме государственной границы Украины, которая проходит по морю).

Также запрещена продажа земли юрлицам, бенефициары которых неизвестны, акционерами или конечными бенефициарами которых являются граждане государства-агрессора, принадлежащие к террористическим организациям лица либо в отношении которых Украина ввела санкции.

Запрет на приобретение земли также установлен для компаний, акционерами или конечными бенефициарами которых являются иностранные государства, либо их владельцы зарегистрированы в офшорных зонах или в государствах, включенных Международной группой по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) в список государств, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Кабинету министров в шестимесячный срок со дня опубликования закона поручено разработать и утвердить порядок осуществления финансовой поддержки граждан и юридических лиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении.