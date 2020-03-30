Жителям Харьковщины упростили доступ к дистанционным сервисам для расчетов за газ

В частности, компания экстренно разработала экспресс-регистрацию в личном кабинете на сайте 104ua, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу поставщика газа.

"С началом карантина, введенного правительством, ООО "Харьковгаз Сбыт" перешло на дистанционное обслуживание клиентов. Чтобы 960 тыс. семей Харькова и области имели возможность беспрепятственно и безопасно контролировать состояние лицевого счета, своевременно осуществлять платежи за газ, загружать счета и получать ответы на вопросы, регистрацию в онлайн-сервисе 104 будут проводить специалисты контакт-центра", – сказано в сообщении.

Чтобы пользоваться возможностями дистанционной связи с газовой компанией, потребителю достаточно позвонить в контакт-центр "Харьковгаз Сбыта" по тел. (057) 728- 93-04.

После звонка и уточнения лицевого счета, на телефон клиента придет сообщение с паролем для входа в кабинет. Логином для входа будет номер телефона, на который получено сообщение.

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"Для минимизации рисков распространения вирусных инфекций, ООО "Харьковгаз Сбыт" перешел на дистанционное обслуживание. Компания всегда находится на связи с потребителями газа и рекомендует пользоваться онлайн услугами и сервисами", – отметила начальник отдела продаж физическим лицам Татьяна Харченко.

По данным компании, сейчас онлайн-сервисами уже пользуется более 300 тыс. потребителей газа – жителей Харьковщины.

С помощью онлайн-сервисов ООО "Харьковгаз Сбыт" клиенты могут: