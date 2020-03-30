Telegram разрешил группировать чаты и каналы

Об этом сообщается в блоге разработчиков Telegram, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, новая функция разработана в ответ на возросшее использование мессенджера в целях работы и учебы. Группировка чатов и каналов поможет разделять семью, работу или учебу, а также развлекательные каналы.

Папки для группирования чатов или страниц станут доступными в интерфейсе по мере увеличения количества чатов.Пользователь сможет создать папку и добавить в нее каналы либо пользователей.

После этого они появятся в верхнем меню мобильного приложения или на боковой панели версии для компьютеров, что позволит быстро переключаться между ними свайпом вправо или влево, либо мышкой.

Чат можно скрыть, отправив его в архив. Когда в него придет новое сообщение, то он снова появится в списках чатов. Отправленные в архив чаты, оставленные на беззвучном режиме, будут оставаться в архиве навсегда.

Также в Telegram появится статистика для каналов, в которых свыше 1 тыс. участников. Владельцы смогут посмотреть информацию о росте канала или эффективности публикаций.