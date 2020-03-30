Юридический департамент АМКУ возглавит юрист компании жены бизнес-партнера Зеленского

Информация о наличии других претендентов на должность на сайте АМКУ отсутствует, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В день обнародования информации о победе в конкурсе Яворовского 23 марта он подал электронную декларацию кандидата.

Основным местом работы Яворовского в 2019 году указана строительная фирма "Т.М.М.". Из резюме жены Яворовского, Анны, известно, что в "Т.М.М." Яворовский по меньшей мере по состоянию на апрель 2018 года занимал должность главного советника по юридическим вопросам.

Владелицей "Т.М.М." является Лариса Чивурина – жена бывшего КВН-щика Андрея Чивурина, с которым действующий президент Владимир Зеленский создал проект "Лига Смеха", они также являются совладельцами торговой марки этого шоу.

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Во времена Петра Порошенко Яворовский был помощником нардепов Александра Грановского и Василия Яницкого (оба входили в "Блок Петра Порошенко"). В январе 2018 года на то время президент Порошенко присвоил Яворовскому почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

По данным издания, в первой половине двухтысячных Яворовский числился в штате Киевского территориального отделения АМКУ. В дальнейшем работал в ряде компаний, среди которых – юридическое ООО ЮФ "Салком". В 2011 году "Укртранснафта" заказывала этой компании услуги по представительству интересов в деле о принудительном взыскании долгов с офшорной компании, связанной с группой "Приват" олигарха Игоря Коломойского. В 2016 году Яворовский был известен как юрисконсульт аппарата Всеукраинской ассоциации охраны и воспроизводства животного мира.