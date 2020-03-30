Испания выдаст Украине бывшего директора Харьковского тракторного завода, – прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает БизнесЦензор.

"По данным правоохранителей, бывший генеральный директор завода по производству сельскохозяйственных тракторов в 2015 году от имени предприятия заключил договор подряда на прочистку канализации и приемных коллекторов завода. В дальнейшем, зная, что никакие работы по договору не выполнялись, злоупотребляя своим служебным положением, он подписал акт приема-передачи выполненных работ и оплатил подрядчику за якобы прочищены коммуникации более 23 млн грн", – сказано в сообщении.

Приговором Орджоникидзевского районного суда Харькова от 13 апреля 2018 года по процедуре специального судебного разбирательства (заочно) бывший топ-менеджер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах, служебный подлог), ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на 3 года с конфискацией всего принадлежащего на праве личной частной собственности имущества.

"В ходе рассмотрения апелляционных жалоб адвоката и прокуратуры установлено местонахождение обвиняемого и, по ходатайству прокуратуры, судом вынесено решение о его экстрадиции", – сообщили в прокуратуре.

Читайте также: Суд приговорил к тюрьме бывшего гендиректора Харьковского тракторного завода

Речь идет о бывшем гендиректоре Харьковского тракторного завода (ХТЗ) Владиславе Губине, подтведила его ажвокат Илья Кундиус, передает Интерфакс-Украина.

По словам юриста, Губин получил в 2019 году политическое убежище в Испании и намерен обратиться в Генеральную прокуратуру и суд с жалобой на действия прокуратуры Харьковской области, которая сообщила об экстрадиции Губина в рамках инициированного в 2016 году нынешним руководством завода уголовного дела о растрате имущества.

Он также добавил, что не соответствует действительности и тот факт, что Губин находится пять лет в международном розыске, так как МВД Украины объявило его в розыск три года назад.

Сам Губин заявил, что в настоящее время проживает в Барселоне и не планирует возвращаться в Украину в ближайшее время.

По данным МВД Украины, Губин находится в розыске с 20 февраля 2017 года. По информации Госпогранслужбы он 15 февраля 2017 года вылетел в Барселону и с тех пор в страну не возвращался.

Губин руководил ХТЗ с июля 2013 года по март 2016 года, свой пост покинул по соглашению сторон.

Владельцем ХТЗ в настоящее время является группа DCH бизнесмена Александра Ярославского.