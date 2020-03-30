Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 28,06 грн/$

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

В то же время по отношению к европейской валюте гривня потеряла е копеек, опустившись до 30,96 грн за евро.

В понедельник Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке.

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Как сообщалось, на минувшей неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на предыдущей неделе продажа валюты превышала $1 миллиард. В итоге курс гривни стабилизировался на уровне около 28 грн/$.