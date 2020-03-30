Продажи автомобилей в мире упадут на 14% в 2020 году, – Moody's

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В том числе в Китае реализация машин в этом году может упасть на 10%, что существенно хуже прежнего прогноза, который предполагал сокращение на 2,9%.

"Сейчас мы ожидаем, что мировые продажи автомобилей в 2020 году упадут примерно на 14%, что намного больше, чем снижение на 2,5%, которое мы прогнозировали в феврале, в основном из-за резкого снижения потребительского спроса, связанного с коронавирусом", - приводит пресс-служба Moody's слова старшего вице-президента компании Фалька Фрея.

Как отмечается в прогнозе агентства, наиболее существенно спрос упадет в Западной Европе, где продажи автомобилей снизятся на 21%. Ранее прогноз Moody's предполагал снижение на 4%. Восстановление продаж агентство допускает лишь к 2021 году.

В прогнозе также отмечается, что вслед за падением продаж автомобилей снизится и совокупная выручка европейских поставщиков запчастей.

"Сейчас мы ожидаем, что из-за резкого падения спроса на автомобильную технику в Европе на фоне вспышки коронавируса совокупный доход в европейском секторе автозапчастей в текущем году упадет на 12-14% в этом году по сравнению с нашим предыдущим прогнозом снижения до 1%", - говорится в материалах Moody's.

Агентство также прогнозирует, что продажи легковых автомобилей в США в 2020 году упадут не менее чем на 15%. Ранее данный прогноз предполагал снижение только на 1,2%.

Кроме того, Moody's ждет падения автопродаж в Японии - они в текущем году сократятся на 8%, что отклоняется от предыдущего прогноза, предполагавшего скромный рост на 0,4%.

"Масштабы и сроки возможного восстановления продаж остаются неопределенными", - отмечает рейтинговое агентство применительно к мировому авторынку.

Агентство прогнозирует сокращение ВВП стран G20 на 0,5% в этом году (включая падение на 2% в странах с развитой экономикой и рост на 1,9% в государствах emerging markets) и скачок на 3,2% в 2021 году. В том числе в текущем году экономика Германии упадет на 5,4%, Италии - на 4,5%, США - на 4,3%, Великобритании - на 3,9% и Франции - на 3,5%.