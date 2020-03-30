Рада приняла "антиКоломойский" закон в первом чтении

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2571-д в первом чтении проголосовали 267 народных депутатов.

Перед голосованием в поддержку законопроекта выступили лидеры фракций "Голос" и "Европейская солидарность", против – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сопредседатель группы "За Будущее" Виктор Бондарь.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Ярослав Железняк пояснил, что законопроект был одобрен в редакции Кабинета министров, но вынесен на голосованием под №2571-д.

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект №2571 еще 12 декабря 2019 года. Документ, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным.

В свою очередь против его принятия выступал заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), работавший ранее на телеканале "1+1" Игоря Коломойского.

Напомним, на прошой неделе президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины. По данным СМИ, речь идет об увеличении пакета помощи МВФ с $5,5 млрд до $9,5 млрд.

В пятницу Георгиева заявила, что Украина может рассчитывать на увеличение объема кредитования при условии принятия земельной реформы и так называемого "антиколомойского" законопроекта в банковской сфере.