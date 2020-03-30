Airbus приостановит основную часть производства в Испании до 9 апреля

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Правительство Испании объявило о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране. Они будут действовать с 30 марта до 9 апреля включительно, ограничивая работу предприятий, не являющихся объектами жизнеобеспечения.

"На заводах Airbus в Испании деятельность подразделений гражданских самолетов, вертолетов и космических систем ограничится лишь самыми необходимыми функциями в сферах безопасности, IT и инженерно-технических работ, которые будут осуществляться в строгом соответствии с мерами здравоохранения и безопасности, принятыми компанией в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Все прочие работы будут приостановлены до 9 апреля, когда ожидается снятие ограничений", - говорится в сообщении компании.

Сотрудники Airbus в Испании, которые непосредственно не вовлечены в процессы производства и сборки, продолжат работу в удаленном режиме.