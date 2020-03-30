Рада разрешила Минобороны и МВД продлить старые договоры на питание солдат

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3254 в целом проголосовали 302 народных депутата.

Депутаты также 328 голосами поручили спикеру Дмитрию Разумкову неотложно подписать принятый закон.

Документом закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" дополнен новой статьей 27, которой разрешено Министерству обороны и Министерству внутренних дел в 2020 году для обеспечения бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных Сил и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов продлить до 31 декабря 2020 года срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.

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Как сообщалось, в пояснительной записке к документу Минобороны поясняет необходимость принятия указанных изменений тем, что ООО "Понтем.УА" отказалось по результатам выигранных тендеров заключить договоры на предоставление услуг питания в связи с распространением коронавируса COVID-19.

При этом министерство утверждает, что в результате возник риск срыва обеспечения питанием личного состава ВСУ и МВД из-за непредвиденных обстоятельств. Поэтому Минобороны предлагает правительству и парламенту продлить право предоставлять эти услуги в 2020 году по договорам 2019 года путем принятия изменений в закон о бюджете 2020 года.

Закон "О публичных закупках" позволяет продлить действие договора на срок проведения тендера не более чем на 20% стоимости. По мнению Минобороны, это не позволяет полностью обеспечить питанием личный состав ВСУ и МВД. Также ведомство в пояснительной записке к проекту жалуется на постоянное обжалования участниками тендеров в АМКУ, что якобы не позволяет Минобороны и МВД своевременно заключить договоры с победителями.

Однако Минобороны объявило четыре тендера на услуги по обеспечению питанием солдат общей ожидаемой стоимостью 234,37 млн грн только в феврале 2020 года, когда истек срок соглашений с предыдущими кормильцами.

Два из этих тендеров на Западе (Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская и Хмельницкая области) и Востоке (Харьковская, Луганская и Донецкая области) выиграло киевское ООО "Понтем.УА" Норкуса Ирмантаса из Литвы. Третий тендер не состоялся, а на четвертом ожидается решение по последнему участнику.

В 2019 году действовали договоры Минобороны на питание с такими поставщиками:

ООО "Вийськсервис-Волонтер" на текущую сумму 1,06 млрд грн (в том числе по перечисленным выше 11 областях Запада и Востока Украины на сумму 767,73 млн грн);

ООО "Премиум Финанс Групп" на текущую сумму 476,04 млн грн;

ООО "Маяк-Юг" на текущую сумму 262,23 млн грн;

ООО "Продторг-НГ" на текущую сумму 97,7 млн грн.

Что касается МВД, то Учебному центру Национальной гвардии Украины (в/ч 3007) году услуги питания предоставляет ООО "Ресурс-Сервис КМ", а в прошлом году оказывал "Продторг-НГ".

Все эти компании условно входят в три группы, которые получают подряды на питание армии со времен Януковича.