Рада освободила арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина

Соответствующие изменения в Гражданский кодекс содержатся в законопроекте №3275, за который во втором чтении и в целом проголосовали 312 народных депутатов на заседании 30 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, арендаторы освобождаются от арендных платежей с 11 марта и до конца карантина в случае, если они не могли пользоваться имуществом по обстоятельствам, независящим от них, в соответствии с частью шестой ст. 762 Гражданского кодекса.

Как сообщалось, указанный законопроект вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и другие.