Крупнейшие сети АЗС начали снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены на автогаз на станциях ОККО и WOG за выходные 27-30 марта снизилась на 35-36 копеек за литр – до 11,42 и 11,37 грн/л соответственно.

Сеть UPG снизила цены на 40 копеек – до 10,40 грн, AMIC – на 65 коп., до 10,34 грн за литр.

Столичная сеть KLO снизила цены на 30 копеек – до 10,69 грн/л.

Полтавские сети "Автотранс" и BVS снизили цены на автогаз на 25-30 копеек за литр. Также розничные цены понизили региональные сети "Катрал" и "Татнефть-АЗС-Украина".

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По данным "Консалтинговой группы А-95", за последнюю неделю (23-30 марта) оптовые цены сжиженного газа на ГНС снизились на 3,6% (на 500 грн/т), до 15 000 грн за тонну. Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые 26 марта на белорусско-польской границе достигали минимальных за весь период котирования $100 за тонну.