Совет ЕС приостановил обязанность авиакомпаний использовать слоты в аэропортах

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Слот - время, выделяемое диспетчерской службой аэропортов, в течение которого воздушное судно должно совершить взлет или посадку в воздушной гавани.

В нормальной ситуации авиакомпании обязаны использовать не менее 80% своих слотов для взлета и посадки, чтобы сохранить их в следующем году. ЕС приостанавливает действие этого правила до 24 октября 2020 года.

Принятое 30 марта решение призвано помочь авиаперевозчикам справиться с резким сокращением воздушного движения, вызванным ситуацией с коронавирусом, говорится в коммюнике Совета ЕС.

"Теперь ясно, что этот кризис еще не скоро закончится. Отмена правила "используй или потеряй" до октября поможет смягчить тяжелые экономические последствия для авиакомпаний и придаст им уверенность во время всего летнего сезона", - говорится в коммюнике.

Как сообщил министр по вопросам моря, транспорта и инфраструктуры председательствующей в Совете ЕС Хорватии Олег Буткович, отмена этого правила будет применяться задним числом с 23 января по 29 февраля 2020 года для рейсов между ЕС и Китаем или Гонконгом (23 января власти Китая закрыли первый свой аэропорт).

"Никто не хочет пустых самолетов в небе", - объяснил Буткович решение Совета ЕС.

В случае сохранения текущей серьезной ситуации, отмену правила можно быстро продлить. Еврокомиссия будет следить за обстановкой и сообщать о ней до 15 сентября 2020 года.

Приостановка этого требования вызвала необходимость внесения поправок в регламент ЕС о слотах. Положение о внесении поправок должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС 31 марта.

В документе Совета ЕС напоминается, что аналогичные поправки принимались в других чрезвычайных ситуациях - включая террористические акты 2002 года, войну в Ираке и вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, а также финансовый кризис в 2009 году.