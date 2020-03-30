Беларусь в апреле продолжит закупки нефти через Украину

Об этом сообщает enkorr, передает БизнесЦензор.

В апреле в порт "Пивденный" ожидается прибытие как минимум одного танкера сырой нефти, сообщил enkorr источник в "Укртранснафте".

В марте терминал принял три танкера общим объемом 250 тыс. тонн, которые по системе нефтепроводов "Одесса-Броды- Мозырь" направлены на Мозырский НПЗ (Гомельская область). Сырье было поставлено компанией SOCAR: по одному танкеру было отгружено из портов Кейхан (Турция), Новороссийск (Россия) и Супса (Грузия).

Контракт на транспортировку нефти между "Укртранснафтой" и BNK (UK) Limited заключен 2 марта 2020 года. В начале марта были подписаны два допсоглашения, которыми стоимость услуг ограничивалась 80 млн грн.

По данным агентства Reuters, 27 марта между Беларусью и Россией возникли новые противоречия, из-за чего возобновление поставок крупными российскими НК с 1 апреля оказалось на грани срыва. Агентство утверждает, что основной проблемой переговоров стал состав поставщиков: Беларусь хочет продолжить закупки у компаний группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, а остальные российские экспортеры считают, что эта группа уже не имеет права направлять сырье на НПЗ республики, так как это нарушает принцип равнодоступности.

В январе 2020 года в разгар спора относительно цен на нефть между Минском и Москвой, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика поставила цель диверсифицировать источники поставок и до 30% нефти для собственных НПЗ импортировать через украинские порты.

С 1 января 2020 года Беларусь не имеет долгосрочных контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти. Причина - спор вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти.

21 марта Лукашенко сообщил, что Россия согласилась на условия Беларуси по поставкам нефти на НПЗ республики. Но при этом стороны на уровне компаний и членов правительств разошлись в трактовке условий этих договоренностей.

Премьер Беларуси Сергей Румас сообщил, что НПЗ будут покупать нефть без премии к беспошлинной цене. Так, по его словам, российские НПЗ снизят премию с $11,7/т до $4,7/т, а оставшуюся часть будет якобы компенсировать российское правительство в рамках межбюджетных расчетов. В компании "Роснефть" заявили, что она готовит поставки как вроде бы ранее и предлагала с премией $5/т, а заминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что не знаком с планами по компенсации части премии российским поставщикам.