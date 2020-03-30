Рада провалила голосование за изменения в госбюджет

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3279 за основу проголосовали 223 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Предложение вернуть законопроект в профильный парламентский комитет для подготовки к повторному первому чтению поддержали 273 депутатов, за сокращение срока подготовки документа к повторному первому чтению проголосовали 240 нардепов.

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Как сообщалось, в обновленном проекте изменений в госбюджет на 2020 год Кабмин предложил Верховной Раде увеличить дефицит с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, уменьшить план доходов с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн, увеличить план расходов с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн.

Покрывать увеличен дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.

Законопроект предусматривает создание в составе госбюджета Стабилизационного фонда для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Из него будут финансировать на противоэпидемические меры, в том числе госзакупках товаров, работ и услуг; доплаты медикам и другим работникам, задействованным в борьбе с эпидемией; пособие пенсионерам; финансовую помощь компаниям-резидентам и другое.

Расходы уменьшаются почти по всем бюджетным программам. Существенными исключениями станут Министерство финансов (оно получит 99 млрд грн в Стабфонд, 3 млрд грн - в резервный фонд и 3,3 млрд грн - на обслуживание госдолга) и Министерство соцполитики (на 19,7 млрд грн увеличивается субвенция Пенсионному фонду). Еще около 920 млн грн выделяется на новую программу Минздрава по развитию системы экстренной медицинской помощи.

Кабинет министров также предлагает до конца года наполовину урезать зарплаты некоторым сотрудникам бюджетных учреждений (тем, кто получает более 10 минимальных зарплат).