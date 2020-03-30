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30.03.20 14:48

Еврокомиссия направит 140 миллионов евро странам Восточного партнерства из-за коронавируса

Европейская комиссия в рамках помощи странам Восточного партнерства, в число которых входит Украина, перенаправляет 140 млн евро для смягчения социально-экономических последствий, причиненных пандемией COVID-19.

Еврокомиссия направит 140 миллионов евро странам Восточного партнерства из-за коронавируса

Соответствующее объявление на брифинге 30 марта в Брюсселе сделала представитель ЕК Ана Писонеро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для наших восточных партнеров Еврокомиссия перенаправляет 140 млн евро для безотлагательных потребностей в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине и это перенаправит использование существующих инструментов на общую сумму до 700 млн евро, чтобы помочь смягчить социально-экономические последствия кризиса коронавируса в этих странах", - объявила она.

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