Рада может провести третье внеочередное заседание за день ради принятия законов для МВФ

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что продолжился комитет финансовой политики, он не начался в 9:00, потому что не было кворума. Насколько я знаю, несколько людей доехало и сейчас комитет будет рассматривать законопроект №3260, как я понимаю, в первом чтении. По результатам этого комитета ожидаем обращение от президента Украины о третьей внеочередной сессии на сегодняшний день", – заявил Корниенко.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" уточнил, что в ходе третьего внеочередного заседания планируется принять законопроект №3260 "Од усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" хотя бы в первом чтении, а также рассмотреть законопроект №2178-10 "Од обороте земель сельскохозяйственного назначения".

"Ну и закон об обороте сельскохозяйственных земель может вноситься на внеочередное заседание без каких-либо предостережений, поскольку он есть в рассмотрении на очередной сессии и может быть перенесен на внеочередную. Там вопрос правок, их осталось около 700. Мы эту мантру повторяем уже три месяца, сейчас ситуация немного изменилась: если в январе- феврале это были шутки, то сейчас это не шутки – это вопрос выживания страны", – сказал Корниенко.

Он уточнил, что речь идет о макрофинансовом ресурсе, который станет доступен Украине благодаря сотрудничеству с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

"К помощи от МВФ привязано очень много позиций. Это и помощь ЕС около 1 млрд евро, около $1 млрд от Всемирного банка, это частные различные кредиты и так далее. Президент вчера говорил в своем обращении, что речь идет о порядка $10 млрд, которые в отличие от традиционных кредитов, идущих на укрепление потенциала Нацбанка, на золотовалютные резервы, идут напрямую в бюджет. Это то, что сейчас нужно госбюджету, потому что у нас сокращаются доходы, повышаются расходы и дефицит бюджета", – заявил Корниенко.

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Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на начавшемся в 13:00 заседении рекомендовал парламенту принять так называемый "антиколомойский" законопроект, сообщил глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Перед этим председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник не будет рассматривать законопроекты о банках и о продаже земли.

Напомним, президент Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" в минувшую пятницу заявил, что Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник вместе с изменениями в госбюджет и законопроектами о противодействию коронавирусу должна принять законы о рынке земли и о банках, которые необходимы для предоставления кредита МВФ.

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По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.

Сейчас на рассмотрении судов находится ряд исков Игоря Коломойского и связанных с ним структур и лиц о признаниии противоправными решений органов власти о национализации "Приватбанка".