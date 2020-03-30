Кабмин ввел обязательную обсервацию для вернувшихся из-за границы украинцев

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №241 от 29 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом предусмотрено, что лица, посещавшие страны с местной передачей коронавируса приравнены к имевшим контакт с больным и подлежат обязательной обсервации (изоляции) в течение 14 дней после пересечения государственной границы в специализированных учреждениях. Перечень таких учреждений будут определять Киевская городская, областные государственные администрации.

Действие этого постановления не распространяется на водителей и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с лицом, больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Читайте также: В Украине зафиксировали 480 случаев коронавируса (обновлено)

Как сообщалось, Кабинет министров с 00:00 субботы, 28 марта, решил прекратить пропуск пассажирского транспорта на въезд через государственную границу. Граждане Украины смогут вернуться в страну только автомобилем или пешком, для эвакуационных рейсов в страну нужно отдельное разрешение. Это ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

Перед этим Кабинет министров с 12:00 24 марта запретил вылет пассажиров из Украины с целью туризма.