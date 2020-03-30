Рада отказалась рассматривать законы для МВФ по требованию Зеленского

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Тот перечень вопросов, который пришел от президента (на внеочередное пленарное заседание парламента), вы все видели – они отображены на сайте Верховной Рады. По состоянию на сейчас этих вопросов, о которых вы сказали, в повестке дня пока что нет", - сказал Разумков на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, будут ли народные депутаты рассматривать законопроекты о банках и продаже земли.

Ранее он подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в понедельник, 30 марта, в 14.00.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" в минувшую пятницу заявил, что Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник вместе с изменениями в госбюджет и законопроектами о противодействию коронавирусу должна принять законы о рынке земли и о банках, которые необходимы для предоставления кредита МВФ.

"Я настроен, чтобы Верховная Рада собралась в понедельник, и все эти вопросы прошли. Для нас очень важно – никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты, и этого не произойдет. Будет поддержка международных институтов, Международного валютного фонда", – подчеркивал президент.

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По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.

Напомним, сейчас на рассмотрении судов находится ряд исков Игоря Коломойского и связанных с ним структур и лиц о признаниии противоправными решений органов власти о национализации "Приватбанка".