БизнесЦензор

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30.03.20 12:04

Верховный Суд перенес слушание по иску Суркисов против "Приватбанка"

Очередное заседание Большой палаты Верховного Суда по иску семьи Суркисов к ПриватБанку, которое планировалось на 16 апреля, перенесено на неопределенную дату, рассказал председатель правления банка Петр Крумханзль.

суркис,братья

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"По моей информации, 16 апреля слушания не будет. Новая дата – раньше или позже – пока неизвестна. Но, что нас воодушевляет в этом процессе – он впервые стал публичным и открытым", - сказал он.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами. Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский - акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн.

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