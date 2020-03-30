БизнесЦензор

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30.03.20 11:07

Британская EasyJet приостановила все полеты из-за коронавируса

Британский бюджетный авиаперевозчик EasyJet Plc сообщил о приостановке всех полетов на фоне мер, принятыми властями европейских стран для ограничения распространения коронавируса.

самолет,easyjet

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Авиакомпания заявила, что находится в контакте с государственными органами и продолжит в случае необходимости осуществлять рейсы для возвращения своих пассажиров домой.

Компания не уточнила дату возобновления коммерческих авиаперелетов, отметив, что принимает меры для сокращения расходов, которые не являются критически важными, чтобы смягчить последствия, связанные с пандемией.

Акции easyJet в ходе торгов в Лондоне в понедельник теряют в цене 3,3%.

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