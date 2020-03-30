БизнесЦензор

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30.03.20 09:55

Фонд госимущества решил отложить большую приватизацию до окончания кризиса

Украина до стабилизации ситуации на мировых рынках откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации, сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Фонд госимущества решил отложить большую приватизацию до окончания кризиса

Об этом Сенниченко написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"В условиях мирового экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия до стабилизации ситуации на финансовых рынках", - заявил Сенниченко.

Он заверил, что подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается. "Проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления на аукционы объектов сразу после преодоления кризиса", - обещает Сенниченко.

Он также сообщил, что малая приватизация будет продолжена. "Во время недоверия к мировым валютам и волaтильности на финансовых рынках приватизация небольших объектов недвижимости - это возможность для простых украинцев сохранить сбережения и одновременно сделать инвестицию в свою страну", – написал Сенниченко.

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