Кабмин упростил получение помощи по безработице (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"На период действия карантина, предоставления статуса безработного будет происходить сразу после подачи им заявления, а пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации", – пояснили в министерстве.

В частности, внесенные на период чрезвычайной ситуации изменения предусматривают, что при предоставлении статуса безработного не будет применяться семидневный период для активного поиска подходящей работы.

Таким образом, обратившемуся лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение 7-ми дней посещать собеседования с работодателями.

При этом предоставляется право зарегистрированным безработным не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней (коммуникация зарегистрированных безработных и работников службы занятости будет происходить дистанционно - по телефону, электронной почте).

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Кроме того, на заседании 29 марта Кабмин на 500 млн грн увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на 2020 год.

"Дополнительные средства позволят увеличить количество клиентов государственной службы занятости, которые смогут воспользоваться социальными программами, что важно для поддержки безработных", – отмечается в сообщении.