Wizz Air приостанавливает до мая авиарейсы из аэропорта "Киев"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению авиакомпании в минувшую субботу, такое решение принято в связи с удлиненным, согласно решению правительства, сроком временного закрытия аэропорта.

Wizz Air обещает 120%-ную компенсацию стоимости билетов на счет WIZZ в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров авиакомпании.

Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, однако это потребует больше времени для выполнения, и в этом случае они будут иметь право только на 100%-ное возмещение от начального тарифа билета.

В Wizz Air также отмечают, что пассажиры, которые осуществляли бронирования через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Как сообщалось, за границей остаются 9 тыс. украинцев, Мининфраструктуры готовит предусматривающее обсервацию разрешение для желающих вернуться.

Украина полностью прекратила регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта, однако останется возможность пересечь границу с Украиной пешком или на автомобиле.