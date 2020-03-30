Зеленский пообещал урезать зарплаты чиновников, судей и руководства госпредприятий

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий. Ни одна гривна из расходов на армию и оборону Украины не будет урезана", - заявил Зеленский.

Он также пообещал, что будут увеличены выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу.

"Максимально, насколько это возможно, правительство сохранило расходы на образование, спорт и культуру. Да, далеко не все удалось сохранить. Но это – временная экономия, только на время карантина. После его окончания расходы каждой отрасли будут возвращены", - заявил Зеленский.

Он также заявил, что его партия "Слуга народа" полностью отказалась от бюджетного финансирования и отдала эти средства на нужды медиков.