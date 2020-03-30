В Китае проверяют производителя тестов на коронавирус, которые закупили для Киева

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Тесты Bioeasy продолжают заказывать украинские больницы, ранее о поставке этих тестов сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На этой неделе Испания сообщила, что возвращает китайской компании Shenzhen Bioeasy Biotechnology ее экспресс-тесты на новый коронавирус после того, как они оказались крайне неточными.

Испания закупила 640 тысяч таких тестов и уже распределила в больницах первые 9000 - после чего проверка выяснила, что их точность составляет лишь 30%, тогда как нормой считается крайней мере - 80%.

27 марта Грузия отказалась от поставки Shenzhen Bioeasy Biotechnology.

Как сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, теперь страна ведет переговоры с другой компанией, у которой закупит 2000 тестов и проверит их результаты, прежде чем заказывать всю партию в 210 тысяч.

Именно тесты Bioeasy уже заказал мэр Киева Виталий Кличко. 10 марта Кличко сообщил, что такие тесты должны были поступить в семь базовых больниц Киева.

В Украине также работает официальный дистрибьютор Shenzhen Bioeasy Biotechnology, на странице которого в интернете можно увидеть эспресс-тест для "качественного выявления антител IgG и IgM 2019-nCoV" у пациентов с подозрением на COVID-19.