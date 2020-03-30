Цена нефти WTI упала ниже $20 за баррель впервые за 18 лет

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Президент Дональд Трамп считает, что пика короновирусная инфекция достигнет в течение двух недель, пока же США вводят новые карантинные меры. Число зараженных вирусом в мире превысило 700 тысяч человек.

Нефть марки Brent падала в ходе сессии в понедельник более чем на 6% до $23,03. А американская West Texas Intermediate в один из моментов, подешевев на 6%, пробила вниз отметку $20 за баррель и находилась вблизи рекордных за 18 лет уровней.

Аналитики считают, что нынешние потрясения могут привести к падению спроса на нефть на четверть, хранилища вскоре окажутся переполнены, и некоторые производители будут вынуждены прекращать добычу.

Японский Nikkei 225 падает на 3% на фоне укрепления иены к доллару на 0,3%

Корейский Kospi Composite снижается более чем на 2%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 вновь идет против тренда и повышается на 3%.

Фьючерсы на S&P 500 теряют 0,25%

Доходность 10-летних U.S. Treasury упала до 0,667% с 0,744%, сообщает The Wall Street Journal.

Утром 30 марта фьючерсы на Brent падали на лондонской бирже ICE Futures на 6% к уровню закрытия и торговались у $23,40 за баррель.

Фьючерсы на WTI снизились к этому времени в Нью-Йорке на 4,7% - до $20,50 за баррель.

Масштабные стимулирующие меры центральных банков оказали на прошлой неделе поддержку рынку акций. Однако инвесторов не удивляет новое снижение фондовых индексов - на фоне все новых карантинных мер, а также первых макроэкономических данных, свидетельствующих о беспрецедентной глубине спада мировой экономики.

"Мы только начинаем получать данные о том, насколько сильный удар вирус нанес по экономике", - сказал FT стратег State Street Global Markets Марвин Ло.

Главный директор по инвестициям Guggenheim Partners Скотт Минерд прогнозирует снижение фондовых индексов еще на 10-20% при двухзначном уровне дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций США.

Индекс S&P 500 завершил пятницу снижением на 3,4%, Dow Jones Industrial Average - на 4% на фоне ускорившихся к концу дня распродаж с целью фиксации прибыли.

В то же время за прошлую неделю американские акции подорожали на 10%. Сейчас они при этом более чем на 20% ниже февральских максимумов.