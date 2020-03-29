В Киеве выполняют ремонт 17 объектов дорожной инфраструктуры

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, передает БизнесЦензор.

"Понятно, что дорожно-строительный сезон 2020 года будет нелегким. Сейчас важно сконцентрироваться на тех объектах реконструкции и капитального ремонта, работы на которых находятся на завершающей стадии", - отметил Густелев.

"Среди ближайших планов - до конца апреля завершить первый этап выполнения работ и восстановить движение автотранспорта и пешеходов в направлении центра города на Борщаговском путепроводе. До конца мая будет устроен средний слой дорожного покрытия на ул. Любомира Гузара и полностью завершены работы по реконструкции ул. Покровской, капитального ремонта улиц Никольско-Ботанической и Пушкинской, пешеходного моста через линию скоростного трамвая возле кинотеатра "Лейпциг", путепроводов на пересечении ул. Богатырской i просп. Степана Бандеры и ул. Богатырской и Оболонского проспекта в направлении станции метро "Почайна", - добавил Густелев.

Кроме того, в мае планируется начать асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода, а к лету - завершить все работы по строительству Шулявского путепровода.