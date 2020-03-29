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29.03.20 16:47

Минздрав обновил стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом

Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью. Также определен алгоритм для выявления коронавирусной болезни, алгоритм оказания экстренной медицинской помощи, правила применения средств индивидуальной защиты, правила ухода за больным коронавирусной болезнью в домашних условиях, критерии для госпитализации.

Минздрав обновил стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает БизнесЦензор.

"Подчеркиваю, что специфического лечения на коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время в мире используются и исследуются различные схемы и различные препараты для лечения", - сказал Ляшко.

Также он сообщил, что в Минздраве принято решение и создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут рассматривать все передовые методы лечения используемых в мире и рекомендовать использовать их на территории Украины в случаях, когда вариантов в спасении жизни больному не будет существовать.

"Мы предполагаем внедрения клинического сортировки, то есть госпитализировать в больницы больных тяжелой и средней степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях и на дому под наблюдением и медико-санитарных наблюдений. Для этого мы рекомендуем усилить центр первичной медико-санитарной помощи, привлечь специалистов других специальностей, поскольку только медик может принять решение относительно критериев госпитализации и необходимости пребывания больного в стационаре или продолжить лечение на дому", - отметил замминистра.

По его словам, вчера ВОЗ выпустила обновление по механизмам передачи коронавирусной болезни. Ключевая вещь в этом - ВОЗ не меняет свою позицию и пути передачи болезни остаются такими, как были, - капельный и контактный. Возбудитель коронавирусной болезни не передается аэрогенным путем, а передается только капельками большого размера, которые оседают сразу на поверхности и с этих поверхностей, когда человек прикасается руками и затем к слизистой, болезнь может инфицировать.

"Мы должны направлять все усилия на предотвращение возникновения болезни именно из-за капельнлого механизма передачи. Всех призываю придерживаться карантина, поскольку все исследования говорят, что условия самоизоляции, чистые руки и установлена ​​расстояние контакта с больным - это основные меры профилактики и основные вещи, которые влияют на сдерживание эпидемии и распространения заболеваемости в мире" - отметил главный государственный санитарный врач Украины.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки зарегистрировано 109 случаев. Первые 4 случая появились в Кировоградской области, поэтому по факту уже нет ни одной области, где бы ни фиксировались случаи инфицирования, кроме Николаевской области.

За минувшие сутки больше всего случаев зарегистрировано в Черкасской области 43 случая. И если брать с начала эпидемии, то наиболее случаев зарегистрировано в Киеве - 82 случая, а также в Тернопольский области 57 случаев. С начала эпидемии имеем 9 летальных случаев. В Ривненской области за прошедшие сутки один человек умер. От коронавирусной болезни по Украине выздоровели 5 человек.

Рассматривая возрастную структуру заболевших за минувшие сутки, то больше людей заболело в возрасте от 31 до 42 лет - это 22% от заболевших. По общему распределения, самая возрастная группа заболеваемости составляет от 31 до 60 лет - это 65% случаев среди всех инфицированных. В то же время есть случаи и среди детей до 10 лет - это 5,4% всех заболевших.

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