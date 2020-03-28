БизнесЦензор

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28.03.20 15:46

Рейдеры пытались захватить помещение на Банковой, – СБУ

Служба безопасности Украины предупредила рейдерский захват помещения в Киеве на улице Банковой, которое находится на балансе Государственного управления делами.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники, используя анкетные данные умершего, осуществили незаконную перерегистрацию прав собственности на объект государственной недвижимости", - сообщает СБУ.

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители установили причастность к противоправной деятельности частного нотариуса и адвоката. Установлено, что один из них использовал паспорт гражданина Украины на чужое имя.

Адвокату и нотариусу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190. ч .4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

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