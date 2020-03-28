Facebook запустила борьбу с фейковыми новостями в Украине

Об этом со ссылкой на "Вокс Украина" сообщает БизнесЦензор.

"Проекты #VoxCheck и @StopFakingNews стали его партнерами в этой борьбе и теперь могут маркировать фейковую информацию в ФБ, чтобы украинцы сразу видели, где измена и фейк", - говорится в сообщении.

VoxCheck как партнерская организация может не только проверять информацию в соцсети, но и обозначать ее как фейк или неправду.

"Это поможет уменьшить, а в итоге и остановить распространение недостоверного контента, а также минимизировать количество людей, которые его увидят. Кроме этого, уменьшается распространение фейков страницами или доменами, которые это делают регулярно. Поэтому они теряют возможность монетизации контента и размещения рекламы", - сообщает организация.