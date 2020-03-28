Италия продлила действие виз и видов на жительство для иностранцев

Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Италии сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о документах, срок которых истекает в период с 31 января по 15 апреля 2020 года.

"Таким образом, владельцам разрешительных документов различного типа (вид на жительство, разрешение на обучение, разрешение на работу, разрешение на брак, разрешение на воссоединение семьи и т.д.) предоставляется достаточно времени на их восстановление / продолжение после завершения карантина и снятия ограничительных мер" , - говорится в сообщении.

По полученным дополнительными разъяснениями МВД Италии, превышение разрешенного срока пребывания иностранцев, которое связано с форс-мажорными обстоятельствами, не влияет на правовой статус их пребывания в стране. Однако затем иностранцы должны покинуть территорию Италии.

"Вместе с тем, итальянскими компетентными органами подчеркивается неизменность обязанности таких иностранных граждан покинуть территорию Италии безотлагательно после преодоления соответствующих форс-мажорных обстоятельств", — сообщает посольство.